ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
BBC

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı

21.12.2020 09:07
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İran destekli milisler, Bağdat'ta bir kez daha apaçık ve pervasızca saldırdı ve Iraklı sivilleri yaraladı" ifadelerini kullandı.

Pompeo, bu tür eylemleri Irak'ta barış ve refahın önündeki en ciddi engel olarak nitelendirdi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği saldırıyı kınarken, Iraklı yetkilileri bu tür saldırıları önlemek ve sorumluları yakalamak için adımlar atmaya çağırdı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla birlikte büyükelçiliğin savunma sisteminin devreye girdiği ve olayda ölü ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Ancak daha sonra Pompeo tarafından yapılan açıklamada, bir Iraklı sivilin saldırıda yaralandığı duyuruldu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de saldırıyı kınadı.

'Misillemeye karşı hazırız'

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü öncesinde, misilleme beklentisiyle büyükelçiliğinden bazı personelini geri çekmişti.

Pazar günkü saldırı ile birlikte Iraklı ve Batılı yetkililer tarafından İran yanlısı gruplar arasında imzalanan ateşkes üçüncü kez bozulmuş oldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı General Kenneth McKenzie, Süleymani'nin ölüm yıldönümü sebebiyle saldırıların olması durumunda, kendilerini ve bölgeyi savunmaya ve gerekirse de tepki vermeye hazır olduklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren McKenzie, "Değerlendirmeme göre iyi durumdayız. İranlıların yapmayı seçeceklerine karşı hazır durumdayız" dedi.

McKenzie, Ürdün ve Irak sınırı yakınındaki Al-Tanf'taki üssünde konuşlanmış Amerikan kuvvetleriyle görüşmek için Suriye'ye de gittiğini söyledi.

Benzer şekilde, ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de geçen hafta Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Afganistan'a ziyaretlerde bulunmuştu. Ancak ziyaretler bölgeden ayrılıncaya kadar gizli tutulmuştu.

18 Kasım tarihinde Bağdat'ta roketli başka bir saldırı daha gerçekleştirilmişti.

Irak ordusuna göre roketlerden dördü, ABD Büyükelçiliği'nin ve diğer yabancı misyonların bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'yi hedef almıştı. Bağdat'ın diğer bölgelerine isabet eden üç roket sebebiyle 1 sivil ölmüş, beş sivil de yaralanmıştı. Irak ordusu, yedi roketin tamamının Bağdat'ın doğusundan, aynı yerden fırlatıldığını duyurmuştu.

ABD, Irak'taki güçlerini 15 Ocak'a kadar 2500'e düşürmeyi hedefliyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Saldırı, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi Ev ev iz sürerek koronayla mücadele eden filyasyon ekipleri: Virüs en çok ziyaretlerden yayılıyor Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı         
08:50
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor         
08:41
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili olacak Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili olacak         
07:51
Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı         
03:45
Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı         
23:44
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 09:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei