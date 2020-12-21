ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İran destekli milisler, Bağdat'ta bir kez daha apaçık ve pervasızca saldırdı ve Iraklı sivilleri yaraladı" ifadelerini kullandı.

Pompeo, bu tür eylemleri Irak'ta barış ve refahın önündeki en ciddi engel olarak nitelendirdi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği saldırıyı kınarken, Iraklı yetkilileri bu tür saldırıları önlemek ve sorumluları yakalamak için adımlar atmaya çağırdı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla birlikte büyükelçiliğin savunma sisteminin devreye girdiği ve olayda ölü ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Ancak daha sonra Pompeo tarafından yapılan açıklamada, bir Iraklı sivilin saldırıda yaralandığı duyuruldu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de saldırıyı kınadı.

'Misillemeye karşı hazırız'

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü öncesinde, misilleme beklentisiyle büyükelçiliğinden bazı personelini geri çekmişti.

Pazar günkü saldırı ile birlikte Iraklı ve Batılı yetkililer tarafından İran yanlısı gruplar arasında imzalanan ateşkes üçüncü kez bozulmuş oldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı General Kenneth McKenzie, Süleymani'nin ölüm yıldönümü sebebiyle saldırıların olması durumunda, kendilerini ve bölgeyi savunmaya ve gerekirse de tepki vermeye hazır olduklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren McKenzie, "Değerlendirmeme göre iyi durumdayız. İranlıların yapmayı seçeceklerine karşı hazır durumdayız" dedi.

McKenzie, Ürdün ve Irak sınırı yakınındaki Al-Tanf'taki üssünde konuşlanmış Amerikan kuvvetleriyle görüşmek için Suriye'ye de gittiğini söyledi.

Benzer şekilde, ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de geçen hafta Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Afganistan'a ziyaretlerde bulunmuştu. Ancak ziyaretler bölgeden ayrılıncaya kadar gizli tutulmuştu.

18 Kasım tarihinde Bağdat'ta roketli başka bir saldırı daha gerçekleştirilmişti.

Irak ordusuna göre roketlerden dördü, ABD Büyükelçiliği'nin ve diğer yabancı misyonların bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'yi hedef almıştı. Bağdat'ın diğer bölgelerine isabet eden üç roket sebebiyle 1 sivil ölmüş, beş sivil de yaralanmıştı. Irak ordusu, yedi roketin tamamının Bağdat'ın doğusundan, aynı yerden fırlatıldığını duyurmuştu.

ABD, Irak'taki güçlerini 15 Ocak'a kadar 2500'e düşürmeyi hedefliyor.