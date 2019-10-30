Son Dakika Haberleri: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı

1 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına düzenlenen füzeli saldırıda 1 Irak askeri öldü.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınında füzeli saldırı, System.String[]

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına düzenlenen füzeli saldırıda 1 Irak askeri öldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın başkentinde hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında ölenlerin sayısı 100'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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