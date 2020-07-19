ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı - Son Dakika

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Irak basınında yer alan habere göre, hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası yakınlarındaki toprak araziye 3 adet katyuşa roketi düştü. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve maddi hasar yaşanmazken, saldırı sonrası siren seslerinin yükseldiği bildirildi.


İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Ocak ayında Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından ülkede ABD askeri üsleri ve misyonlarına yönelik 30'dan fazla roketli saldırı düzenlendi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı - Son Dakika
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Son Dakika

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22:55
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22:29
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22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
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