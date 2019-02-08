Son Dakika Haberleri: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden İran'a Eleştiri

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden İran'a Eleştiri

1 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran yönetimini "halka yanlış vaatler" vermekle suçladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden İran'a Eleştiri, System.String[]
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran yönetimini "halka yanlış vaatler" vermekle suçladı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1979'da Ayetullah Humeyni, İran halkına refah dolu gelecek vadetti. 40 yıl sonra İran rejimi yalan vaatlerinin hiçbirini gerçekleştirmedi." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, paylaşımında #başarısız40yıl hashtagini kullandı.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi'nin meclisteki Milletvekili Eşvak Kerim de söz konusu açıklamaya tepki gösterdi.

Kerim, yaptığı basın açıklamasında, "Irak Dışişleri Bakanlığının ABD'nin Bağdat Büyükelçisini bakanlığa çağırması gerektiğini" söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:43 Kaynak: AA

Bağdat, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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