ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildiğini açıkladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine ek güçler gönderildiğini açıkladı. Irak hükümetini Amerikan personelinin korunması konusunda yardım etmeye çağıran Mark Esper, "Ülkedeki Amerikan vatandaşlarının, askeri personelin ve diplomatların güvenliğini sağlamak ve kendimizi savunma hakkımızı sağlamak için koruma önlemleri aldık" dedi. Esper, "Tüm ülkelerde olduğu gibi, Irak'taki personelimizin korunmasına yardımcı olmak için ev sahibi güvenlik kuvvetlerine güveniyoruz ve Irak hükümetini uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan Irak'ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskın sonucu 32 kişi yaralandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti
Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı

Son Dakika Haberleri
03:06 İşten çıkarılan işçiler yeni yıla İBB önünde girdiler - Son Dakika
03:04 Kilis'te yeni yılının ilk bebeği alihan kemal oldu - Son Dakika
03:04 2020'nin ilk bebeği cemile ikra oldu - Son Dakika
03:04 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'perihan ılgın? - Son Dakika
03:04 Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 03:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]