ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildiğini açıkladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildiğini açıkladı.


ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı açıklamada, ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine ek güçler gönderildiğini açıkladı. Irak hükümetini Amerikan personelinin korunması konusunda yardım etmeye çağıran Mark Esper, "Ülkedeki Amerikan vatandaşlarının, askeri personelin ve diplomatların güvenliğini sağlamak ve kendimizi savunma hakkımızı sağlamak için koruma önlemleri aldık" dedi. Esper, "Tüm ülkelerde olduğu gibi, Irak'taki personelimizin korunmasına yardımcı olmak için ev sahibi güvenlik kuvvetlerine güveniyoruz ve Irak hükümetini uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.


Öte yandan Irak'ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskın sonucu 32 kişi yaralandı. - BAĞDAT

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:58 Kaynak: İHA
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