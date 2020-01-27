ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını hedef alan füzeli saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi.



Irak polisi, Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binasını hedef alan füzeli saldırıda uyrukları henüz bilinmeyen en az 3 kişinin yaralandığını belirterek, büyükelçilik binasını boşaltmak için helikopterler kullanıldığını bildirdi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı ifade edilirken, büyükelçilik binasına giden bütün yolların kapatıldığı bildirildi.



Saldırıyı şiddetle kınayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin bir savaş sahasına dönüştürülmemesi konusunda uyarıda bulundu. Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi de ülkenin egemenliğini zedeleyen saldırının kabul edilmez olduğunu söyledi.



Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölmesi Iraklı Şii taraflarca sert tepkiyle karşılanmıştı. İran, Irak'taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu. - ERBİL