ABD'nin Bağdat Büyükelçisi: "Personel sayısını azaltmamız çalışmalarımızı etkilemeyecek" - Son Dakika

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Büyükelçilikteki diplomatik personelin geçici olarak azaltılacağı iddialarını doğrularken, bunun çalışmalarını etkilemeyeceğini ve kendisinin görevinin başında olacağını söyledi.

Büyükelçi Tueller, İran'la artan gerginlik dolayısıyla Büyükelçilikteki görevlilerin sayısında azaltmaya gidileceği iddialarına ilişkin görüntülü mesaj yayımladı.

Tueller, mesajında, "Iraklı bazı arkadaşlar, ABD Bağdat Büyükelçiliğindeki personeli geri çekme ve kaydırma iddialarıyla ilgili benimle iletişime geçti. Kendilerine Büyükelçilikteki normal çalışmalarıma devam edeceğimi bildirdim. Bunu da, ABD'li diplomatlar ve Irak ordusuna eğitimi veren Amerikalı müsteşarların desteğiyle sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Irak'la önemli ilişkilere sahip olduklarını belirten Tuller, "Personel sayısını azaltmamız buradaki çalışmalarımızı etkilemeyecek." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'la artan gerginlik dolayısıyla Irak'taki diplomatik personelinin sayısını bir süreliğine azaltacağı iddia edilmişti.

Amerikan Washington Post gazetesine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, geçici bir süre Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğindeki görevlilerin sayısının azaltılacağını belirtmişti.