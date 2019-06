ABD'nin Adana Konsolosluğu, 4 Temmuz'da kutlanacak ülkenin bağımsızlığının 243. yılı dolayısıyla resepsiyon verdi.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, ABD'nin bağımsızlığının 243. yılı dolayısıyla Hilton Otel'de düzenlenen "Bağımsızlık Günü" resepsiyonuna katıldı.Hovenier, burada yaptığı konuşmada, her yıl ABD'nin doğum gününü kutlamak ve tüm dünyadaki güçlü ortaklıklarını takdir etmek için büyükelçilik ve konsolosluklarda bir araya geldiklerini belirtti.Türk-Amerikan ilişkilerinin özel olduğunu ifade eden Hovenier, şunları söyledi:"Dostluğumuz 1831 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde başladı ve modern Türkiye ile 1927'de resmileşti. O zamandan beri Bağımsızlık Günü'müzü her yıl sizle kutlamak bizim için bir onur oldu. Geçen yıl kesinlikle zorluklarla dolu olsa da bizim ilişkimiz bir ortaklık, ortak hedefler ve bolca başarıdır. Şu andaki sorunlar ne olursa olsun, bir şekilde birlikte üstesinden geleceğimize eminim."Hovenier, bağımsızlık günlerini Adana'da Dünya Mülteciler Günü olan 20 Haziran'da kutlamalarının bir anlamda uygun olduğunu belirtti."Bağımsızlık Günü Amerikalılar olarak ne olduğumuzun kutlaması"ABD'nin mülteci ve göçmenleri memnuniyetle karşılamak konusunda uzun bir tarihi olduğunu belirten Hovenier, şöyle devam etti:"Bu tarih ABD'yi son derece çeşitli bir yer yapmıştır. O yüzden 4 Temmuz farklı insanlar için biraz farklı şeyler ifade eder. Bu akşam o çeşitliliği sizlerle kutluyoruz. Mesela, bazıları için her şey yemek demek veya havai fişekler. Başkaları için temel özgürlüklerimizin kutlamasıdır. Hayat, özgürlük, mutluluğu kovalamak, ibadet özgürlüğü, sevme özgürlüğü. Daha bir çok başkaları var ve hepsi bizi güçlü yapıyor. Bağımsızlık Günü Amerikalılar olarak ne olduğumuzun kutlaması, çeşitlilikteki o gücün kutlaması. Aynı zamanda değer verdiğimiz şeylerin kutlaması ve bunun içinde, her şeyden önce, iyi bir zaman geçirmek var. Aslında bu gece sizi buraya bu nedenle getirdik. O yüzden, umarım bu gece bizim çeşitliliğimizi yansıtan ve bizi gururlandıran şeylerin bir kısmının tadına varırsınız. "ABD'nin Adana Konsolosu BaezABD'nin Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez de ABD Hava Kuvvetleri'nin İncirlik'te ilk faaliyet gösterdiği 1954 yılından bu yana ABD'lilerin Adanalılarla birlikte yaşadıklarını, konsolosluğun 1961'de açılmasıyla ABD'li diplomatlar ve ailelerinin bu birlikteliğe katıldığını belirtti.Müttefik, arkadaş ve komşu olarak paylaşılan on yıllarda ABD'lilerin, Türklerin kültür, tarih, müzik, dilleri ve elbette Adana kebabından çok keyif aldığını ifade eden Baez, "Sizinle bizim kültürümüzün küçük bir parçasını paylaşarak bu gece ülkemizi, ABD'yi, nereden geldiğimizi, buraya nasıl geldiğimizi ve bugün kim olduğumuzu kutluyoruz." dedi.İki ülkenin milli marşlarının okunduğu ve bayrak töreninin yapıldığı resepsiyonda aralarında Konsolos Baez'in olduğu konsolosluk çalışanlarınan çektikleri fotoğraflardan oluşan "Bizim gözümüzden Adana" adlı sergi açıldı.Resepsiyona, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Adana'da yaşayan ABD vatandaşları, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli ABD'li askerler de katıldı.