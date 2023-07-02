ABD'nin Baltimore kentinde toplu silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı - Son Dakika
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ABD'nin Baltimore kentinde toplu silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

ABD'nin Baltimore kentinde toplu silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

02.07.2023 17:19

ABD'nin Baltimore kentinde bugün meydana gelen toplu silahlı saldırıda yaşları 18 ile 20 olan 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Polis saldırıya ilişkin soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti. Saldırının bir kutlama amaçlı etkinlikte meydana geldiği belirtilirken, saldırganın kimliği ve saldırıyı düzenleme amacı hakkında bilgi verilmedi.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore şehrinde günün erken saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Baltimore kentinde toplu silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 28 YARALANDI

CNN'in haberine göre, Baltimore Polis Sözcüsü Lindsey Eldridge, sabah erken saatlerde şehirde bir etkinlikte bulunan kalabalığa ateş açıldığını belirtti. Yetkililer, silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 28 kişinin yaralandığını kaydetti.

ABD'nin Baltimore kentinde toplu silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı

KALABALIĞA ATEŞ AÇILDI

Yaralıların 9'unun hastaneye sevk edildiği ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıkları, "Brooklyn Günü" etkinliği adı altında toplanan kalabalığa ateş açıldığını, 20 ila 30 el silah sesi duyduklarını söyledi. Saldırgan ya da saldırganların kimliğine ve saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD'nin Baltimore kentinde toplu silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ABD'nin Baltimore kentinde toplu silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı - Son Dakika


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