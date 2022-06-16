ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı

16.06.2022 23:37
ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, Mali'de hükümet binaları ya da yabancıların sık gittiği yerlerde terör saldırısı olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, Mali'de hükümet binaları ya da yabancıların sık gittiği yerlerde terör saldırısı olabileceği uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin internet sitesinden paylaşılan açıklamada, başkent Bamako'daki hükümet binaları, otel, restoran, havalimanı veya büyükelçilikler gibi yabancıların sık uğradığı yerlere terör saldırısı düzenlenebileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi, Büyükelçilik çalışanları için 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı kaydedildi.

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği, 29 Nisan ve 7 Mayıs'ta da benzer bir uyarıda bulunmuş ve vatandaşlara "Batılıların sık gittiği yerlerden uzak durmaları" tavsiye edilmişti.

Bamako'daki Raddisson Blu Otel'de 20 Kasım 2015'te, Mağrip El Kaidesi (Aqmi) bağlantılı bir grup tarafından düzenlenen terör saldırısında 27 yabancı hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2012'den bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı: 'Zorbaca Davranışlara' Tepkimiz, Güce Dayalı Olur İran Dışişleri Bakanı: 'Zorbaca Davranışlara' Tepkimiz, Güce Dayalı Olur
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hükümet, Bamako, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 23:43:56. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Bamako Büyükelçiliğinden terör saldırısı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement