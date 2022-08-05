Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı - Son Dakika
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Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı

05.08.2022 09:19

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

- Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki parka yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Park'ına yıldırım düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, yıldırım düşmesi sırasında parkta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek 4 kişinin ağır yaralandığını ve hastanede tedavi alındıklarını söyledi.

Olayın ardından parkın bir kısmı kapatılırken, meteoroloji bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı.

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Washington, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz Saray'ın yanına yıldırım düştü: 4 yaralı - Son Dakika
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