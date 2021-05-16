ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi(2) - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi(2)

16.05.2021 02:42

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi(2)
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi(2)
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi(2)
ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi(2)

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi(2) - Son Dakika


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