ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği - Son Dakika

ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği

48 dakika önce

ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği marketlerde rafların boşalmasına sebep oldu.

ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği marketlerde rafların boşalmasına sebep oldu.

ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:25 Kaynak: AA
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