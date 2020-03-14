ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği - Son Dakika

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ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği
48 dakika önce
ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği marketlerde rafların boşalmasına sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:25 Kaynak: AA
ABD'nin Başkenti Washington'da Corona virüs paniği marketlerde rafların boşalmasına sebep oldu.
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