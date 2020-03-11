ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi. - Son Dakika

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ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi.
6 saat önce
ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
ABD'nin başkenti Washington'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal edildi. - WASHINGTON
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