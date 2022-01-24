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WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu protesto edildi - Son Dakika

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu protesto edildi

24.01.2022 00:48

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce kişi, Joe Biden yönetiminin Kovid-19 virüsüne yönelik 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin personeline getirdiği aşı zorunluluğunu protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce kişi, Joe Biden yönetiminin Kovid-19 virüsüne yönelik 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin personeline getirdiği aşı zorunluluğunu protesto etti.

"Çocukların Sağlığını Savunma" adlı bir oluşumun organize ettiği protestoda "zorunluluklara hayır" sloganları ile Washington Anıtı'ndan Abraham Lincoln Anıtı'na yürüdü.

Göstericiler "Hükümet halka savaş açtı", "Fauci'nin zorunluluklarına hayır" "askerlerimize tıbbi özgürlük" ve "Joe Biden aşı ırkçısıdır" yazılı pankart ve flamalar taşıdı.

Onlarca doktor ve ülkede bilinen aşı karşıtlarının da katıldığı etkinlikte, Lincoln Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

Etkinliğin organizatörlerinden olan ve Chicago'dan gelen Matt Tune, "Amaç, aşılı, aşısız, Demokratlar, Cumhuriyetçiler, hep birlikte dayanışma içinde insanları bir araya getiren birleşik bir cephe oluşturmaktır. Gösterinin bizim insanlığı umursamayan grup ucube ve saçmalık olduğumuzu öne süren anlatıyı değiştirmeye yardımcı olmasını istiyorum. Bu anlatı hiç de doğru değil." diye konuştu.

ABD'de aşı karşıtlığı ile bilinen Doktor Robert Malone ise aşı konusunda bilimin yanıltıcı şekilde kullanıldığını ileri sürdü ve aşının işe yaramadığını iddia etti.

Göstericilerin büyük bir kısmının maskesiz olması dikkat çekti.

Gösteri sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 4 Kasım 2021'de yaptığı bir duyuruda 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde 4 Ocak'a Kovid-19'a karşı aşılama zorunluluğu getirmişti.

Açıklamada, iş yerlerinin bu tarihe kadar tüm çalışanlarını aşı olmaya teşvik etmeleri, aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği, aksi takdirde 14 bin dolara kadar cezai müeyyide uygulanacağı belirtilmişti.

ABD'de 11 eyalet, yönetimin bu kararına karşı dava açmıştı.

Georgia eyaleti Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, Biden yönetiminin aşı yaptırımını askıya almıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi 14 Ocak'ta Biden'ın aşı zorunluluğu kararını "yetkiyi aşmak" olarak nitelemiş ve bu zorunluluğu durdurmuştu.

ABD son verilere göre Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 866 bine yaklaşmış durumda.

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu protesto edildi
WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu protesto edildi
WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu protesto edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 aşısı zorunluluğu protesto edildi - Son Dakika


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