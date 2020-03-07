ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 vakaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 vakaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 vakaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

29 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı ABD'de, Ulusal Bölge ve Kent Sağlık Görevlileri Derneği Başkanı George Roberts başkent Washington'da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı ABD'de, Ulusal Bölge ve Kent Sağlık Görevlileri Derneği Başkanı George Roberts başkent Washington'da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 vakaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Darryl Bevon Roberts, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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