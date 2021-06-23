ABD'nin başkenti Washington'da yaya geçidi çöktü: 6 yaralı - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington'da yaya geçidinin çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, şehrin kuzeydoğusunda bir otobanın üzerinde bulunan yaya geçidi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Washington itfaiyesi, olayda yaralanan 6 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını, 2 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.
Açıklamada yaralananların yaya olduğu, çöken köprünün altında kalan 2 araçta bulunanların yara almadığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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