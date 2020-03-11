ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla 'acil durum' ilan edildi - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi

6 saat önce

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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