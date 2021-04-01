ABD'nin başkenti Washington'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington 'daki bir metro istasyonu yakınında meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 2, yaralı sayısının 3 olduğu bildirildi.

Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim