ABD'nin başkenti Washington DC, 51'inci eyalet oluyor - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington DC, 51'inci eyalet oluyor

22.04.2021 21:37
ABD'nin başkenti Washington DC, 51'inci eyalet oluyor, System.String[]

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada ABD'nin başkenti olan ve eyaletlerden bağımsız özel statüde bulunan Washington DC'ye eyalet statüsü veren yasa tasarısı kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada ABD'nin başkenti olan ve eyaletlerden bağımsız özel statüde bulunan Washington DC'ye eyalet statüsü veren yasa tasarısı kabul edildi.

ABD'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada eyaletlerden bağımsız özel statüde bulunan başkent Washington DC'ye eyalet statüsü veren yasa tasarısı kabul edildi. Meclise verile "H.R. 51" adlı yasa tasarısı, 700 bin kişinin yaşadığı ve ülkede bulunan 21 eyaletten daha fazla vergi veren Washington DC'nin 51'inci eyalet olmasını içeriyor. Yasa tasarısına, 216 Demokrat vekil "evet" oyu verirken, 208 Cumhuriyetçi vekil ise "hayır" verdi. Yasa tasarısı, ikinci onay için Senato'ya yollandı.

Yasanın savunucuları tarafından şehirde yaşayanlara ABD anayasasında yer alan kendini temsil etme hakkının verileceği belirtilirken, bunun bir sivil haklar başarısı olduğu ifade edildi. Kongrede oy hakkı olmadan Washington DC'yi temsil eden Eleanor Holmes Norton yaptığı açıklamada, "Bugün D.C. de yaşayanlar ve DC'nin simgelediği değerler için tarihi bir zafer" dedi.

Başkenti seçimlerde Demokrat partinin kazanması bekleniyor

Washington DC eyalet olması durumunda 2 senatör çıkaracak ve yüzde 46 Afrika-Amerikalının yaşadığı eyalette oylamanın Demokrat parti lehine olması öngörülüyor.

Cumhuriyetçiler yasaya karşı

Yasa tasarısına karşı çıkan Cumhuriyetçiler ise tasarının ABD Senatosunda 2 sandalye daha kazanmak isteyen Demokratların bir oyunu olduğunu iddia ederek, tasarının anayasaya aykırı olduğunu belirtiyor.

Tasarı, Senatoda yeterli desteği alamayabilir

Yasa tasarısının kanunlaşabilmesi için Senatodaki oylamada 60 "evet" oyu alması gerekiyor. 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçiden oluşan Senatoda, yasa tasarısının gerekli oy oranına ulaşamayacağı ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in tasarıyı oylamaya sunmadan evvel bir süre bekleyeceği iddia ediliyor. - WASHINGTON

ABD'nin başkenti Washington DC, 51'inci eyalet oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin başkenti Washington DC, 51'inci eyalet oluyor - Son Dakika


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