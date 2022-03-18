ABD'nin başkenti Washington DC'de Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Berat Kandili idrak edildi

18.03.2022 04:19
ABD'nin başkenti Washington DC'de Berat Kandili idrak edildi

ABD'de başkent Washington yakınındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

ABD'de başkent Washington yakınındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Akşam namazının ardından başlayan programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Kandil dolayısıyla erkek kadın, genç yaşlı çok sayıda kişi, özel programlar düzenlenen camide saf tuttu. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası dua etti, salavat getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin başkenti Washington DC'de Berat Kandili idrak edildi - Son Dakika


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