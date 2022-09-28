ABD'nin başkenti Washington'da ekim "Türk Mirası Ayı" ilan edildi - Son Dakika
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ABD'nin başkenti Washington'da ekim "Türk Mirası Ayı" ilan edildi

28.09.2022 17:30
ABD'nin başkenti Washington'da ekim "Türk Mirası Ayı" ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, ekim ayını "Türk Mirası Ayı" olarak ilan etti.

ABD'nin başkenti Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, ekim ayını "Türk Mirası Ayı" olarak ilan etti.

Bowser, imzaladığı bildirgede, 11 yıl önce ekim ayında yine "Türk Mirası Yılı" ilan edildiğini belirterek "Bu dönemde, Türk ve Türk olmayan Amerikalılar arasında bir köprü inşa edildi." ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin öteden belli güçlü müttefikler olduğunu vurgulayan Bowser, "Washington'da Türk kökenli Amerikalılar eğitim, kültür, ekonomi ve toplumumuzun kentsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bowser, başkent Washington ve çevre eyaletlerde 20 binden fazla Türk kökenli Amerikalının yaşadığına, Ankara ve Washington'ın "kardeş şehirler" olduğuna dikkati çekti.

Başkent Washington, her yıl ekim ayında DC Amerikan-Türk Derneği (ATA-DC) tarafından düzenlenen Türk Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Türk Festivali, 16 Ekim'de Pennsylvania Caddesi'nde yapılacak.

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Kaynak: AA

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