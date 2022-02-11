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ABD'nin batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki yaşam süresi beklentisinin daha uzun olduğu belirlendi - Son Dakika

ABD'nin batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki yaşam süresi beklentisinin daha uzun olduğu belirlendi

11.02.2022 01:05
ABD'nin batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki yaşam süresi beklentisinin daha uzun olduğu belirlendi

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan rapor, ülkenin batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki vatandaşların yaşam beklentisinin bazı güney eyaletlerinden en az 5 yıl daha fazla olduğunu ortaya koydu.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan rapor, ülkenin batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki vatandaşların yaşam beklentisinin bazı güney eyaletlerinden en az 5 yıl daha fazla olduğunu ortaya koydu.

CDC'nin Ulusal Yaşam İstatistikleri Raporu 2019 verileri baz alındığında, batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki Amerikalıların yaşam beklentisi 80'in üzerine çıkarken bazı güney eyaletlerinde bu rakamın 75'in altına düştüğü belirtildi.

Raporda, Hawaii ve California eyaletlerinde doğan Amerikalılar, 80,9 yıl yaşarken New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Colorado ve Washington gibi eyaletler de yaşayanların da 80 ortalamasını tutturduğu gözlendi.

Kuzey eyaletlerinde yaşayanlara göre daha yoksul olan Güney popülasyonunun yaşam süresi ise ulusal ortalamanın altında kalırken Batı Virginia ve Missisippi doğumluların 75 yıldan daha az yaşaması öngörüldü.

Kadınların yaşam ortalaması erkeklere göre daha uzun

Bir çok ülkede olduğu gibi ABD'de de kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığı ortaya çıkan istatistik raporunda, ülkedeki eyaletlerin 3'te 2'sinde kadınların yaşam beklentisinin 80'in üzerinde olduğu, ortalama bir erkeğin yaşam süresinin ise 50 eyalette 79'un altında kaldığı vurgulandı.

Devlet kuruluşunun verilerine göre, ülkenin bir çok eyaletinde yaşam beklentilerinin durakladığı, bazı bölgelerde de düşme eğilimine girdiği tespit edildi.

CDC'nin Temmuz 2021'deki raporunda, ülkedeki ortalama yaşam süresi 2019'da 78,8 iken bunun 2020'de 77,3'e gerilediğine işaret edilmişti.

Kovid-19 salgınının ABD'de henüz ortaya çıkmadığı 2019 yılı ve öncesindeki veriler ışığında ortaya çıkan yaşam beklentisi rakamları ABD'de ortalama insan ömrünün uzun bir aradan sonra ilk kez düşüşe geçtiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Hawaii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki yaşam süresi beklentisinin daha uzun olduğu belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin batı ve kuzeydoğu eyaletlerindeki yaşam süresi beklentisinin daha uzun olduğu belirlendi - Son Dakika
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