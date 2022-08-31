California sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu: Zararlı bir tür - Son Dakika
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California sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu: Zararlı bir tür

31.08.2022 15:57

Denizin aşırı kirlenmesi sonucu ABD'nin batı yakasında bulunan California eyaletinin sahillerinde zehirlenmiş binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Yosunların zararlı bir tür olduğu vurgulanırken, San Francisco Baykeeper Direktörü Sejal Choksi-Chugh, "Körfezin 40 kanalizasyon arıtma tesisinden gelen arıtılmış kanalizasyon salımı ve 5 adet kirli petrol rafinerisinden gelen atıklar, bu yosunların çoğalması için ideal koşullar oluşturduğunu" belirtti.

California'nın özellikle San Francisco Bay isimli körfez bölgesinde, denizin aşırı kirlenmesi ve sudaki oksijen miktarının düşmesi sonucu, kumsalları kaplayan toplu balık ölümleri görüldü.

ZEHİR ÜRETEN YOSUNLAR

San Francisco Baykeeper adlı gönüllü çevre organizasyonunun internet sayfasında, "Yazın başlarında ortaya çıkan bir yosunlaşma büyüdü ve şimdi Kuzey, Güney ve Orta San Francisco Körfezi çevresindeki kıyı şeritlerini etkiliyor." ifadesini kullandı. Sudaki oksijeni tüketerek zehir üreten yosunların San Francisco körfezinde on binlerce balığın toplu ölümüne sebep olduğu belirtilen kuruluşun açıklamasında, yosunların, "insanlar için akut bir risk oluşturmasa da balıklara ve vahşi hayata zarar verebilecek toksinler yayan, zararlı bir tür" olduğu kaydedildi.

ZEHİRLİ YOSUNLARIN İNSANLARA VEYAEVCİL HAYVANLARA ETKİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Vatandaşlara, "insanlar ve evcil hayvanlar üzerindeki sağlık etkileri konusundaki belirsizlik göz önüne alınarak", zehirli yosunlardan etkilenen bölgelerde yakalanan balıkları ve özellikle kabuklu deniz ürünlerini tüketme konusunda dikkatli olmaları önerildi.

Baykeeper Direktörü Sejal Choksi-Chugh ise "Körfezin 40 kanalizasyon arıtma tesisinden gelen arıtılmış kanalizasyon salımı ve 5 adet kirli petrol rafinerisinden gelen atıklar, bu yosunların çoğalması için ideal koşullar oluşturduğuna" değindi.

MERRIT GÖLÜ'NDE DE BALIK ÖLÜMLERİ GÖRÜLDÜ

California'nın Oakland bölgesinde yer alan "tarihi vahşi yaşam barınağı" olarak bilinen Merrit Gölü'nde de benzer toplu balık ölümleri tespit edildi.

Bölge sakini Jeff Taylor, "Şu sıralar Dünya gezegenimizde çok fazla su krizi yaşıyoruz. Sudaki tüm oksijeni çalan bir yosun patlaması sonucu bir sürü balık öldü. Etrafta uçan kuşlar da bu duruma çok şaşırdı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Merrit Gölü'nü ziyaret eden bir çok kişi sosyal medyada, turistik bir alan olarak birçok festivale de ev sahipliği yapan gölde kıyıya vuran "10 binlerce" her türden balığın fotoğraf ve videolarını paylaştı. Bazı görüntülerde, zehirli suda nefes alamayan balıkların topluca kafalarını su yüzeyinde tutarak nefes almaya çalıştıkları görüldü.

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California sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu California sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu ABD'de yaşlı bakımevinde bulaşık deterjanı içirilen kişi hayatını kaybetti ABD'de yaşlı bakımevinde bulaşık deterjanı içirilen kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

San Francisco, California, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel California sahilleri kıyıya vuran ölü balıklarla doldu: Zararlı bir tür - Son Dakika

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