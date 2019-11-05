ABD'nin bazı eyaletlerinde yerel seçim - NEW
7 saat önce
ABD'nin bazı eyaletlerinde belediye meclis üyeleri ve yerel yöneticilerin seçimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:47 Kaynak: AA
ABD'nin bazı eyaletlerinde belediye meclis üyeleri ve yerel yöneticilerin seçimi yapıldı. New Jersey eyaleti Bergen bölgesi şerif departmanında kullanılan oyların sayımı büyük bir titizlikle yapıldı.
Çimlerin üzerinde yuvarlanan Aleyna Tilki, kalça hareketiyle dikkat çekti Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu "Dedeyle aran nasıl?" sorusunu tiye aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz