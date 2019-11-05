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Son Dakika Güncel ABD'nin bazı eyaletlerinde yerel seçim - NEW

ABD'nin bazı eyaletlerinde yerel seçim - NEW

7 saat önce

ABD'nin bazı eyaletlerinde belediye meclis üyeleri ve yerel yöneticilerin seçimi yapıldı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde belediye meclis üyeleri ve yerel yöneticilerin seçimi yapıldı. New Jersey eyaleti Bergen bölgesi şerif departmanında kullanılan oyların sayımı büyük bir titizlikle yapıldı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde yerel seçim - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:47 Kaynak: AA
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