ABD'nin Berlin Büyükelçisi Alman Firmalarını Tehdit Etti
1 saat önce
ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'in Kuzey Akım 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi.
ABD
'nin Berlin
Büyükelçisi Richard Grenell'in Kuzey Akım 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi. Bild
am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Büyükelçisi Richard Grenell'in Alman firmalarına yolladığı mektupta söz konusu şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.
Büyükelçi Grenell'in Rusya
'dan Almanya
'ya Baltık Denizinden boru hattıyla gaz taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara hitaben yazdığı mektupta Amerika'nın Yaptırımlar Aracılığıyla Düşmanlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında cezalandırılabileceğini belirttiği ifade edildi.
Grenell'in Kuzey Akım 2 projesiyle Avrupa
'ya Ukrayna
üzerinden doğal gaz taşınması ihtiyacının ortadan kalkacağı ve bu durumun da Ukrayna'nın Rusya'nın saldırgan politikalarına karşı elindeki kozu kaybetmesine neden olacağını vurguladığı belirtildi.
ABD'nin yanı sıra Polonya
da Almanya'dan Kuzey Akım 2 projesinden ayrılmasını talep ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:43 Kaynak: AA
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