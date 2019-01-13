Son Dakika Haberleri: ABD'nin Berlin Büyükelçisinden Alman firmalarına tehdit

ABD'nin Berlin Büyükelçisinden Alman firmalarına tehdit

1 saat önce

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in, Kuzey Akım 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi.

ABD'nin Berlin Büyükelçisinden Alman firmalarına tehdit, System.String[]
ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in, Kuzey Akım 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:01 

Berlin, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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