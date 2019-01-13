ABD'nin Berlin Büyükelçisinden Alman firmalarına tehdit
1 saat önce
ABD'nin Berlin Büyükelçisi Grenell'in, Kuzey Akım 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi.
ABD
'nin Berlin
Büyükelçisi Grenell'in, Kuzey Akım 2 gaz projesinde iş yapan firmaları yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:01
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