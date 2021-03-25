ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'nden Lübnanlılara yeni hükümeti kurmayı engelleyen talepleri aşma çağrısı - Son Dakika

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, "Talepleri bir kenara bırakıp anlaşmaya başlamanın vakti gelmedi mi?" sorusuyla Lübnanlı siyasilere yeni hükümeti kurma çalışmalarındaki engellerin aşılması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Shea, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildikten sonra yeni hükümeti kurmakla görevli Saad Hariri ile de görüştü.

Avn ile yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmesinin ardından Baabda Sarayı'nda kısa bir basın toplantısı düzenleyen Shea, görüşmede Lübnan'da reformları hayata geçirmeye kadir bir hükümetin kurulmasının öneminin ele alındığı belirtti.

Ülkenin halihazırdaki krizi aşacağı imkana sahip olduğundan emin olduklarını ve ABD'nin Lübnanlıların yanında yer aldığını söyleyen Shea, "Liderlerin yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdürdüğünü biliyorum. Bu süreçte talepleri ortaya koyanlara şunu sormak istiyorum. Talepleri bir kenara bırakma ve anlaşmaya başlamanın vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

ABD'li Büyükelçi Shea, Baabda Sarayı'ndan eski Başbakan Hariri'yi evinde ziyaret ederek, yeni hükümeti kurma çalışmaları ile siyasi gelişmeleri görüştü.

Yeni hükümeti kurma anlaşmazlığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Hariri, 22 Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği 22 Ekim'den sonra Baabda Sarayı'na başlattığı ziyaretlerin 18'incisini 22 Mart Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Avn'ın kabinenin üçte birinin kendi partisinden olması konusunda ısrarı nedeniyle sonuca ulaşamadıklarını belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı ise Avn'a yönelik suçlamaları yalanlayarak, "Hariri'nin sözleri ve üslubunun şaşırtıcı olduğu" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, söz konusu görüşmenin ardından Beyrut'taki diplomatik temsilcilerle yaptığı birçok görüşmenin arasında Hariri'ye mesafeli görülen Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid Buhari'nin Baabda Sarayı'na ziyareti ülkenin gündemine oturdu.

Lübnan yerel basını, Hizbullah'ın siyasi müttefiki olarak bilinen Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nin kurucusu Cumhurbaşkanı Avn'ın Buhari'yi kabulünü, Hariri'ye bir mesaj olarak yorumladı. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, söz konusu ziyaretin, Avn'ın ısrarlı talebi üzerine Suudi Arabistan Büyükelçisi Buhari'nin Baabda Sarayı'na çıktığı savunuldu.