Video: ABD'nin Gölgesi Bir Yıl Sonra Hala Afganistan'ın Üzerinde

ABD'nin bir yıl önce sorumluluklarını ve yükümlülüklerini göz ardı ederek Afganistan'dan aceleyle çekilmesinin ardından, Afganistan giderek kötüleşen bir insani kriz, ekonomik bunalım ve terör saldırıları ile karşı karşıya kaldı.

ALYAS, Dondurmacı:

"Sokakta dondurma satmaktansa okulda olmayı tercih ederim."

11 yaşındaki Alyas ve ağabeyi, geçen aydan beri sokakta çalışmak için okulu bırakmış durumda.

Bununla birlikte, ortalama gelirleri günde 60 afganiden (0,67 ABD doları) daha az.

Ülke genelinde yoksulluk ve işsizlik arttıkça, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dilencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 3 milyon Afgan çocuk, ailelerini desteklemek amacıyla para kazanmak için okulu bıraktı.

Ülke geri dönüşü olmayan bir ekonomik çöküşle karşı karşıya.

Bankacılık sisteminin durması ve likidite sıkıntısı, insanların yüzde 80'inin borçlu durumda olduğu anlamına geliyor. ABD, yeni hükümete yönelik yaptırımlarının bir parçası olarak 9 milyar ABD dolarından fazla değerde varlığı dondurdu.

NAJIBULLAH JAMI, Kabil Üniversitesi'nde Profesör:

"ABD, 20 yıldır Afganlara ölüm ve kan getirdi. Burada yarattıkları trajedi hala devam ediyor."

20 yıllık savaş boyunca ABD, terörle kendi jeopolitik hedeflerine göre mücadele etmeyi tercih etti, bu da Afganistan'daki terör örgütlerinin sayısının artmasına neden oldu.

ABUZAR KHAPALWAK ZAZAI, Kabil Üniversitesi'nde Profesör:

"ABD'nin çıkarları gerektiriyorsa, herhangi bir grubu terörist listesine ekleyecektir. Çıkarları bir grubu listeden çıkarmayı gerektiriyorsa bunu da yapacaktır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.