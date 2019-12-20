ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'tan İranlı mevkidaşına "başsağlığı" dileği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'tan İranlı mevkidaşına 'başsağlığı' dileği - Son Dakika

ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'tan İranlı mevkidaşına "başsağlığı" dileği

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsicisi Kelly Craft, ülkesini yaptırımlar nedeniyle tedavi göremeyen 2 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesinden sorumlu tutan İranlı temsilcinin yanına giderek başsağlığı diledi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'tan İranlı mevkidaşına

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsicisi Kelly Craft, ülkesini yaptırımlar nedeniyle tedavi göremeyen 2 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesinden sorumlu tutan İranlı temsilcinin yanına giderek başsağlığı diledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer anlaşmasının görüşüldüğü oturumda İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, "kelebek hastalığı" olarak da bilinen "EB" hastası Ava isimli iki yaşında kız çocuğunun ABD yaptırımları nedeniyle tedavi olamadığını ve hayatını kaybettiğini söyledi.

Avrupalı bir şirketin ABD yaptırımları nedeniyle EB hastaları için kullanılan özel bandaj ihracatını durdurduğunu belirten Ravançi, Ava'nın ölümünden ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD'li Büyükelçi Craft ise toplantının ardından İranlı mevkidaşının yanına giderek Ravançi ile konuşmaya başladı. Craft'ın doğrudan ilk kez İran Daimi Temsilcisi ile temas kurması dikkati çekti. Craft toplantı sonrası bir soru üzerine İran Büyükelçisi Ravançi ile söz konusu hastalıkla ilgili konuştuğunu ve başsağlığı dilediğini söyledi.

İkili arasındaki temas öncesi ise Craft, oturumda yaptığı konuşmada, İran'ın Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmaya devam etmesi durumunda ABD'nin Tahran'ın bu davranışını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağı uyarısında bulundu ve İran ile nükleer görüşmelere açık olduklarını söyledi.

İran Büyükelçisi Ravançi ise İran'ın "kılıç tehdidi" altında müzakere etmeyeceği yanıtını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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