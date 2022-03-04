ABD'nin BM Büyükelçisi: "Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı" - Son Dakika
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ABD'nin BM Büyükelçisi: "Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı"

04.03.2022 21:07
ABD'nin BM Büyükelçisi: "Dünya, nükleer bir felaketi kıl payı atlattı"

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale yönelik "pervasız" saldırısının Avrupa'daki en büyük nükleer santrali ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"Dünya, dün gece nükleer bir felaketi kıl payı atlattı." diyen Thomas-Greenfield, Rusya'ya askerlerini Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı yaptı.

Thomas-Greenfield, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'e, birliklerini nükleer santrale "intihar görevine" göndermemesi çağrısında bulundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Nükleer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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