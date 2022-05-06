ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması

06.05.2022 15:10

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Suriye sınırına gideceği açıklandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Suriye sınırına gideceği açıklandı.

Thomas-Greenfield, Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği Cilvegözü sınır kapısını ikinci kez ziyaret edecek.

Cilvegözü, Suriye'ye uluslararası insani yardımların gönderildiği tek sınır kapısı olma özelliği taşıyor ve bu kapı bir kez daha Rusya'nın karşı çıkması durumunda kapanma riski taşıyor.

Türkiye ziyareti öncesi Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Thomas-Greenfield, "Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya'nın da çıkarına." dedi.

Geçen yıl Rusya'yı dinlediklerini ve insani yardımların Suriye içinden dağıtımını da desteklediklerini anlatan Thomas-Greenfield, ancak Suriye içinden yapılan yardımların uluslararası toplumun desteğine muhtaç Suriyelilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti.

Thomas-Greenfield, "Umarım geçen yıl olduğu gibi Ruslarla anlaşmaya varırız ve Güvenlik Konseyinde sınırı açık tutacak kararın süresini uzatırız. Böylece Suriye halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımları sağlamaya devam edebiliriz." ifaderini kullandı.

"Cilvegözü kapanırsa binlerce Suriyeli aç kalacak"

Thomas-Greenfield, sınır kapısının kapanması durumunda neler olacağını ise şu sözlerle anlattı:

"Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz."

Geçen sene Suriye sınırını ziyaret ettiğinde dünyanın başka hiçbir yerinde görmediği türden bir denetime şahit olduğunu söyleyen Thomas-Greenfield, şöyle konuştu:

"Her paket, her araç kontrol ediliyor. Sınırdaki yüzlerce insani yardım çalışanı, BM çalışanları, o kapıdan Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaç gibi yardımların geçtiğinden emin oluyor. Sınır kapısı kapanırsa, yardımların nasıl gireceğini bilmiyoruz ve bu çabaların desteklenmesi için Türk hükümeti üzerinde baskı olacak, bu yüzden BM'nin, sınırda olanları yönetmesi açısından orada olması önemli." diye konuştu.

ABD'li Büyükelçi, Türk yetkililerle Brüksel'de görüşecek

Türkiye ziyareti sırasında Ankara'ya gidemeyeceğini ve Suriye sınırını ziyaretinin ardından Brüksel'e geçerek Suriye konulu bir toplantıya katılacağını belirten Thomas-Greenfield, Türk yetkililerle Brüksel'de bir araya geleceğini belirtti.

Thomas-Greenfield, Türkiye ziyareti öncesi New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile de bir araya gelerek ABD'nin planları ve Türkiye'nin barışçıl çözüm çabalarını ele alacaklarını söyledi.

ABD, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuk rolünü destekliyor

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa son vermek için üstlendiği arabuluculuk rolünü ilişkin de değerlendirme de bulunan Thomas-Greenfield, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Ukrayna'da diplomatik çözüm bulmaya yönelik rolünü destekliyoruz. ABD hükümeti olarak Türk yetkililerle neler yapıldığına dair birtakım görüşmeler yaptık, onların çabalarını ve bu savaşa diplomatik sözüm bulmaya yönelik tüm çabaları destekliyoruz."

ABD Dışişleri Bakanlığın Kongre'ye, "Türkiye'ye F-16 satışının Amerikan çıkarlarına uygun olduğu" yönündeki mektubu konusunda yorum yapmayan Thomas-Greenfield, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle uyguladığı yaptırımlar konusunda ise "Türk hükümetiyle görüşmeler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'ye tutuklu takasına topraklarında imkan sağladığı için teşekkür ederiz"

Thomas-Greenfield, ABD ile Rusya arasındaki tutuklu takasının Türkiye'de gerçekleşmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Türkiye kesinlikle ABD hükümetinin birçok alanda ortağı ve bu takasa olanak sağladıkları için onlara teşekkür ederiz. Biden yönetimi, haksız yere tutulan Amerikalıların serbest kalması için tüm ülkelerle çalışıyor. Bu da o çabalardan biriydi ve başarılıydı. Türkiye'ye takas için Türk topraklarını kullanmamıza izin verdiği için teşekkür ederiz."

ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması
ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması
ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması
ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Rusya'nın ABD büyükelçisinden tedirgin eden nükleer savaş açıklaması: Devletin varlığı tehlikeye girerse bu silahlar kullanılabilir Rusya'nın ABD büyükelçisinden tedirgin eden nükleer savaş açıklaması: Devletin varlığı tehlikeye girerse bu silahlar kullanılabilir Çin Büyükelçisi, ABD'yi Çin ile İş ve Ticaret İlişkilerini Siyasileştirmemeye Çağırdı Çin Büyükelçisi, ABD'yi Çin ile İş ve Ticaret İlişkilerini Siyasileştirmemeye Çağırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:01:51. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin BM Büyükelçisi Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement