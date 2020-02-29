ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft: Türkiye'nin rejime verdiği karşılığa desteğimiz tamdır - Son Dakika

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" dedi.

"SALDIRIYI GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı.

İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğini ileten Craft, "Bugünlerde ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürmekte tereddüt etmeyecektir. Gözlem noktalarına yapılan ve askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" diye konuştu.

"RUSYA'YI ACİLEN SAVAŞ UÇAKLARINI YERE İNDİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Kelly Craft, Suriye'nin kuzeybatısında acil, kalıcı ve doğrulanabilir bir ateşkes için çağrıda bulunarak, " Rusya'yı, savaş uçaklarını acilen yere indirmeye çağırıyoruz. Ayrıca Suriye güçlerini ve destekçisi Rusya'yı 2018'de belirlenen ateşkes sınırlarına çekilmeye davet ediyoruz" dedi.

Suriye'deki insani duruma da işaret eden Craft, "Sizlere tekrar soruyorum, öylece oturup olanları izleyecek miyiz? Sessiz mi kalacağız? Ya da bu insanlara yardım mı götüreceğiz? Sesimizi yükseltip 'Yeter artık' demeden önce daha kaç bebeğin donarak can vermesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

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