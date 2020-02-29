ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya 'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib 'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı. (2)

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TSK, Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti