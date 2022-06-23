ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield'ın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD'nin BM Temsilcisi Sözcüsü Melissa Quartell yazılı açıklamada Büyükelçi Greenfield'in, çarşamba günü erken saatlerde yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğu ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yönergesine uygun olarak Dışişleri Bakanlığı Tıbbi Hizmetler Bürosu ile istişare içinde, şimdilik kendini evde tecrit ettiği belirtildi.

BM Temsilcisinin, testinin pozitif çıkmasının ardından Kovid-19'un hafif belirtilerini yaşadığına değinildi.

Greenfield'in salı günü yaptırdığı testin negatif olduğu ve sonrasında ABD Başkanı George Biden ile bir temasının olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Biden yönetiminin Kovid-19'a yakalanan en son yetkilisi olan Thomas-Greenfield'in Kovid-19 aşılarının tam olduğu ve bir de takviye aşı yaptırdığı kaydedildi.