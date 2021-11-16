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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü - Son Dakika

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü

16.11.2021 16:32
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de "Filistin ve İran'ı" görüştü

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Başbakan Naftali Bennett ile Filistin ve İran dosyalarını ele aldı.

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Başbakan Naftali Bennett ile Filistin ve İran dosyalarını ele aldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Olivia Dalton tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Greenfield'ın Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Greenfield ve Bennett, ABD ile İsrail arasındaki derin ve kalıcı ilişkiyi, BM'deki İsrail karşıtı önyargıya ve bölgedeki İran saldırganlığına karşı mücadele konusundaki ortak kararlılığımızı görüştü." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceği" yönündeki sözünü yineleyen Greenfield'ın, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile yaptığı görüşmede ise "Biden-(Kamala) Harris yönetiminin İsrail'in Körfez'deki Arap ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerle normalleşme anlaşmalarını teşvik etme ve destekleme taahhüdüne" dikkati çektiği kaydedildi.

Greenfield'ın İsrail'in, demokratik bir Filistin devletinin yanında barış ve güvenlik içinde yaşadığı iki devletli bir çözümü koruma konusundaki ABD tutumunu yinelediği ve gerginliği azaltmak üzere atılması gereken pratik adımları ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Greenfield'ın İsrailli yetkililerle yaptığı her görüşmede, İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük, güvenlik ve refahı hak ettiğini vurguladığı, bunun da başlı başına önemli olduğunu ve iki devletli bir çözüm için umutları ilerletmenin yolunu temsil ettiğini söylediği aktarıldı.

Başbakan Bennett liderliğindeki hükümetin kurulmasından bu yana İsrail'i ziyaret eden ilk üst düzey ABD yetkilisi olan Greenfield'ın yarın da işgal altındaki Filistin topraklarına geçerek Filistinli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, İsrail'de 'Filistin ve İran'ı' görüştü - Son Dakika


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