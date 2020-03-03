ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1) - Son Dakika

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)

6 saat önce

BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği...

BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği noktada incelemelerde bulunuyor. (1)

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Cilvegözü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07 Kaynak: AA
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