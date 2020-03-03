ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1) - Son Dakika

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (1)
6 saat önce
BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği...
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07 Kaynak: AA
BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyete ait araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde BM yardımlarının Suriye'ye sevk edileceği noktada incelemelerde bulunuyor. (1)
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