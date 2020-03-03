ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (2) - Son Dakika

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (2)
6 saat önce
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın BM Yardım Koordine Merkezi'ne gelişi ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın bilgi alması HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey...
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:32 Kaynak: AA
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın BM Yardım Koordine Merkezi'ne gelişi
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın bilgi alması HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Kelly Craft, Reyhanlı'daki BM Yardım Koordine Merkezi'nde incelemelerde bulundu. (2)
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