ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet Hatay'da (2) - Son Dakika

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın BM Yardım Koordine Merkezi'ne gelişi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın bilgi alması HATAY - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Kelly Craft, Reyhanlı'daki BM Yardım Koordine Merkezi'nde incelemelerde bulundu. (2)