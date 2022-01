Son dakika! ABD, Rusya'nın Belarus'taki asker sayısını 30 bine çıkaracağını iddia etti - Son Dakika

- ABD, Rusya'nın Belarus'taki asker sayısını 30 bine çıkaracağını iddia etti

NEW YORK - ABD'nin Birlemiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın şubat ayı ortasına kadar Belarus topraklarındaki askeri varlığını 30 bine çıkarmayı planladığını iddia etti.

ABD'nin talebi üzerine Ukrayna-Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere toplanan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın şubat ayı ortasına kadar Belarus topraklarındaki askeri varlığını 30 bine çıkarmayı planladığını iddia etti. BM Güvenlik Konseyi'ni Rusya'nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağıran Thomas-Greenfield, Rusya'nın kısa menzilli balistik füzeler, özel kuvvetler ve uçaksavar bataryalarının yanı sıra Belarus'a şimdiden 5 bin asker yerleştirdiğini belirterek, Ukrayna sınırında ise 100 binden fazla asker bulunduğunu aktardı. Rusya'nın 2008'de Gürcistan'ı ve 2014'te Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgalini ve ilhakını hatırlatan Thomas-Greenfield, bunun defalarca görülen bir saldırganlık modeli olduğunu ifade etti.

Rusya'ya Ukrayna'da çatışma yerine diplomasiyi seçme çağrısı yapan Thomas-Greenfield, "Rusya Ukrayna'yı daha fazla işgal ederse hiçbirimiz bunun geldiğini görmediğimizi söyleyemeyiz ve sonuçları korkunç olacak" dedi.

Thomas-Greenfield ayrıca, "ABD açıktı. Eğer bu gerçekten Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik endişeleriyle ilgiliyse, onlara bu endişeleri müzakere masasında ele alma fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asılsız suçlamalar nedeniyle Güvenlik Konseyi'nin toplanması teklif edildi"

ABD'yi sert şekilde eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, "Aslında bugün defalarca yalanladığımız spekülasyonlar ve asılsız suçlamalar nedeniyle Güvenlik Konseyi'nin toplanması teklif edildi. ABD heyeti, çağrısını yaptığı toplantının önerisinde Rus birliklerinin Rus topraklarında konuşlandırılmasını uluslararası barışa tehdit olarak gördüğünü belirtti. Bu yalnızca içişlerine yönelik kabul edilemez bir müdahale değildir. Bölgedeki gerçek durum ve mevcut küresel gerginliğin nedenleri konusunda uluslararası toplumu yanıltma girişimidir" dedi.

ABD'nin çağrısıyla yapılan toplantının kışkırtmaya yönelik bir girişim olduğunu belirten Nebenzya, "Bunun Konseyi birleştirmeye yardımcı olduğunu düşünmüyoruz. Aksine ABD'li meslektaşlarımızın Güvenlik kürsüsü de dahil olmak üzere Rusya'nın yaklaşmakta olduğu iddia edilen saldırganlık iddiaları etrafında histeri oluşturma arzusunun farkındayız. Güvenlik Konseyi'ndeki meslektaşlarımız son derece zor bir duruma düşürülüyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa ise yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu aktararak, "Başkan, kısa süre önce Rus mevkidaşı ile görüşmeye hazır olduğunu doğruladı. Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir sorusu varsa bir araya gelip müzakere etmesi, Ukrayna sınırlarına asker toplamak ve Ukrayna halkını korkutmamak daha iyidir" dedi.

Ukrayna'nın Rus yanlısı milislerin elindeki Donbas ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım topraklarını geri almak için taarruz başlatmayacağını söyleyen Kislitsa, "Ukrayna, Donbas'ta, Kırım'da veya başka herhangi bir yerde taarruz başlatmayacak" ifadelerini kullandı. Kislitsa, "Aynı zamanda Rusya ile diplomatik kanalların açık tutulması ihtiyacını destekliyoruz" dedi.

Ukrayna için önceliklerin Donbas bölgesindeki ateşkesin sürdürülmesi olduğunu belirten Kislitsa, "Dört ülkenin liderleri düzeyinde de dahil olmak üzere Normandiya formatındaki çalışmaların yeniden canlandırılması, Donbas'ta kalıcı barışı sağlamak için atılacak her türlü adımlar önemlidir. Ukrayna, Normandiya Dörtlüsü müzakerelerini her formatta yani her düzeyde yeniden başlatmaya hazırdır" dedi.

Rusya'nın toplantıyı engelleme girişimi başarısız oldu

Rusya, toplantının yapılmasını engellemek için girişimde bulundu. Yapılan oylamada Çin, Rusya'nın yanında yer alırken, konseyin geçici üyeleri olan Gabon, Kenya ve Hindistan ise "çekimser" kaldı. Diğer 10 üyenin lehte oy vermesi ile toplantı gerçekleşti.