Greenfield: "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor" - Son Dakika
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Greenfield: "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor"

05.04.2022 21:24
Greenfield: "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor"

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaparak, "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaparak, "Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'da sivil ölümlere yol açtığı yönündeki iddialara karşı gerçekleşen oturumda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaptı. Thomas-Greenfield, "Rusya, amacı insan haklarına saygıyı geliştirmek olan bir organda yetkili bir konuma sahip olmamalıdır. Bu sadece ikiyüzlülük değil, aynı zamanda tehlikelidir" dedi.

Moldova ve Romanya'dan yeni döndüğünü ifade eden Thomas-Greenfield, "Rusya'nın amansız savaşının neden olduğu mülteci krizini kendi gözlerimle gördüm" dedi.

Bucha'daki sivil ölümlere değinen Thomas-Greenfield, "Hepimiz korkunç fotoğrafları gördük. Sokaklarda yatan cansız bedenleri, elleri arkadan bağlı görünüşe göre infaz edildi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy'nin BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında Rus güçlerinin insanları kaçırdıklarını söylediğini hatırlatan Thomas-Greenfield, "Başkan Zelenskiy, Bucha'dan gelen görüntüleri görmeden önce, bölgedeki diğer kişilerle birlikte çocukların kaçırıldığını bildiriyordu. Bugün bunu söylediğini duyduk. Ayrıca belediye başkanları, doktorlar, dini liderler, gazeteciler ve Rusya'nın saldırganlığına meydan okumaya cüret eden herkes de kaçırılıyor" dedi.

Mariupol Belediye Meclisi tarafından Rusya'nın insanları kendi ülkelerine yerleştirmek için sözde "filtreleme kampları" aracılığıyla yönlendirdiğine dair güvenilir raporlar olduğunu ifade eden Thomas-Greenfield, "Bu sözde 'filtreleme kamplarının' neyi hatırlattığını söylememe gerek yok. Ürpertici" dedi.

Thomas-Greenfield, "Rusya'nın insan haklarına ne kadar az saygı gösterdiğini her gün daha fazla görüyoruz. Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor. Tüm BM'yi baltalıyor ve bu tamamen yanlış" dedi.

(İHA)

Greenfield: Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor

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Kaynak: İHA

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