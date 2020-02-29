ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile... - Son Dakika

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya 'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

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TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti