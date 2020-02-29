ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile... - Son Dakika

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile...

6 saat önce

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile..., System.String[]

ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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