ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nı Balkanlar'a giden yol olarak genişletmek istediği öne sürüldü - Son Dakika
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ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nı Balkanlar'a giden yol olarak genişletmek istediği öne sürüldü

19.09.2022 11:36
ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nı Balkanlar'a giden yol olarak genişletmek istediği öne sürüldü

ABD'nin, Boğazlara alternatif olması amacıyla Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesini planladığı ileri sürüldü.

ABD'nin, Boğazlara alternatif olması amacıyla Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesini planladığı ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Dedeağaç Limanı'nın genişletilerek Girit'teki Suda Üssü'ne benzer şekilde kullanılması amaçlanıyor.

Ukrayna savaşının başlamasıyla Dedeağaç'ın Boğazlara alternatif bir yol olarak kendini kanıtladığı savunulan haberde, savaşın başlamasının ardından geçen 7 aylık süreçte bu yolun, ABD ve NATO'ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya'ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu öne sürüldü.

Haberde, ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi önerisini Yunanistan'a farklı yollardan ilettiği belirtilerek amacın, "Arleigh Burke" sınıfı ve benzeri özellikteki muhriplerin (destroyer) limana yanaşabilmesi ve limandan hizmet almasının sağlanması olduğu ifade edildi.

Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadına yakın bir bölgede böylesi bir yapı oluşturulmasının, ABD'nin, Ege'den başlayıp Romanya, Macaristan ve Polonya'ya kadar uzanan bir Balkan altyapı ağı kurma isteğini ortaya koyduğu ifade edilen haberde, Dedeağaç'ın Balkanlar'la demir yolu vasıtasıyla bağlanmasının da tartışıldığı ileri sürüldü. Bu çerçevede, Kavala Limanı'nın da değerlendirilebileceği iddia edildi.

Son aylarda Suda'daki ABD Silahlı Kuvvetleri varlığı da hızlı bir artış gösterirken Suda Üssü'ndeki altyapının da yenilenmesinin gündeme taşındığı ifade edildi.

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ABD donanmasının 'USS Kearsarge' gemisi, Polonya'da ABD donanmasının 'USS Kearsarge' gemisi, Polonya'da
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nı Balkanlar'a giden yol olarak genişletmek istediği öne sürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nı Balkanlar'a giden yol olarak genişletmek istediği öne sürüldü - Son Dakika
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