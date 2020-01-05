ABD'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı protestoda, yaklaşık 200 gösterici ABD aleyhinde sloganlar attı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.