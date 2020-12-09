ABD'nin California eyalet meclisine ilk kez Müslüman din adamı atandı - Son Dakika

ABD'nin California eyalet meclisinde ilk kez Müslüman bir din adamı görev yapacak.

California Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan açıklamada California Meclis Başkanı Anthony Rendon'ın İmam Muhammed Yasir Han'ı "Eyalet Meclisi din görevlisi" olarak atadığı duyuruldu.

İmam Han'ın California eyalet meclisinde göreve getirilen ilk Müslüman din adamı olduğu vurgulandı.

CAIR Bölge Başkanı Basım Elkarra, binlerce Californialının İmam Han'ın hizmetlerinden faydalandığını belirterek, "Onun mecliste olması birçok insana ilham verecektir." ifadesini paylaştı.

Göçmen aileleri destekleyen Al-Misbah adlı sivil toplum örgütünün kurucusu ve halen Sacramento Valley İslam Organizasyonları Konseyi Başkanı olan İmam Han'ın, aynı zamanda bölge hapishanesi ve hastanesinde de din görevlisi olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Han'ın, din adamı olarak mecliste 2 yıl görev yapacağı bildirildi.