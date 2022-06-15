ABD'nin California eyaleti, gazievinde öldürülenlerin ailelerine 51 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
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ABD'nin California eyaleti, gazievinde öldürülenlerin ailelerine 51 milyon dolar ödeyecek

15.06.2022 10:23
ABD'nin California eyaleti, gazievinde öldürülenlerin ailelerine 51 milyon dolar ödeyecek

ABD'nin California eyaleti, 2018'de gazievinde kalan eski bir askerin 3 kadın çalışanı öldürmesine ilişkin davada 51 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD'nin California eyaleti, 2018'de gazievinde kalan eski bir askerin 3 kadın çalışanı öldürmesine ilişkin davada 51 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Eyalet Gazi İşleri Bakanlığı Sözcüsü Lindsey Sin, Napa Valley Register Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, gazievinde öldürülen 3 kadının ailelerine tazminat ödeneceğini doğruladı.

Sin, davada ailelerle uzlaşmaya varıldığını vurgulayarak "Kalbimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte." dedi.

Üç kadının kaybının acısının asla tam olarak geçmeyeceğini bildiklerini söyleyen Sin, artık bu trajedinin geride bırakabilmesini umduklarını kaydetti.

Uzlaşma ödemeleri, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek California eyalet bütçesinin Yasama Meclisi ve Vali Gavin Newsom tarafından onaylanmasından sonra yapılacak.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 görevlinin Christine Loeber (48), Jennifer Golick (42) ve Jennifer Gonzales (29) olduğu açıklanmıştı.

Irak ve Afganistan'da görev almış gazilerin psikolojik tedavi gördüğü California Gazievi'nde tedavi gören Albert Wong (36), tedavi planını beğenmediği gerekçesiyle tesisten uzaklaştırılmıştı.

Wong, bu kararın ardından önce 8 saat boyunca rehin aldığı tesisteki 3 çalışanı öldürmüş, daha sonra da intihar etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin California eyaleti, gazievinde öldürülenlerin ailelerine 51 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika

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