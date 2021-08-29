ABD'nin California eyaletinde anne, aslanın saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardı - Son Dakika

Foy, bu olayın kahramanının anne olduğunu kaydetti.

Annenin olay gerçekleştiği sırada evin içinde olduğunu ve sesleri duyunca koşarak çıktığını anlatan Foy, "Aslanı yumruklamaya, tekmelemeye başlamış. Oğlunu aslandan kurtarmış." dedi.

California Yaban Hayatı Birimi Sözcüsü Patrick Foy, Calabasas'taki evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki çocuğa dağ aslanının saldırdığını ifade ederek, aslanın çocuğu 45 metre kadar sürükleyerek yaraladığını belirtti.

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