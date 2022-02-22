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ABD'nin California eyaletinde bir ayı 28 evden yiyecek çaldı - Son Dakika

ABD'nin California eyaletinde bir ayı 28 evden yiyecek çaldı

22.02.2022 02:20
ABD'nin California eyaletinde bir ayı 28 evden yiyecek çaldı

NEW ABD'nin California eyaletinde bir ayının 28 ayrı evden yiyecek çaldığı bildirildi.

NEW ABD'nin California eyaletinde bir ayının 28 ayrı evden yiyecek çaldığı bildirildi.

California'nın vahşi yaşam ajansı, Tahoe bölgesinde Tank Hank diye bilinen yaklaşık 225 kiloluk bir ayının 28 eve girdiği ve bölge polisinin ayı hakkında 152 şikayet telefonu aldığı bilgisini paylaştı.

California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı da bölgedeki evlere girmeyi alışkanlık haline getiren ayının zamanla insanlardan korkma dürtüsünü yitirdiğini, onları yiyecek bulma iç güdüsüyle eşleştirdiğine değindi.

Durumun yaklaşık 7 aydır sürdüğü, evlere dadanan ayı hakkında en son şikayetin hafta sonunda polise bildirildiği kaydedildi.

Yöre halkına korku salan ayıyı yakalama çabaları sürerken, ayıları koruma amaçlı sivil toplum kuruluşu Bear League ise yetkililerin söz konusu ayıyı öldürmemesi için çare aradığını duyurdu.

Ayı baskınlarının sık yaşandığı eyalette 2020'de aynı türde bir ayı girdiği marketteki ürünlerin bulunduğu rafları dağıtmış, şekerlemeleri yemeğe çalışırken kameralara yakalanmıştı.

Boynuna takip sinyalli bir tasma takılarak yakındaki bir vahşi yaşam alanına bırakılan ayı geçen yıl ölü bulunmuştu.

Ağaçlık arazinin içinde kalan evlerde yaşayan bölge halkı, ayıların tacizlerinden korunmaları için açık alanlara yiyecek veya çöp kutularını koymamaları hususunda sık sık uyarılıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin California eyaletinde bir ayı 28 evden yiyecek çaldı - Son Dakika


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