ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu - Son Dakika
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ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu

16.04.2022 13:32
ABD'nin California eyaletinde kaybolan otizmli genç yaklaşık 3 yıl sonra bulundu

SALT LAKE ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 yıl önce ailesinin yanından ayrılmasının ardından haber alınamayan 19 yaşındaki otizmli genç Utah eyaletinde bulundu.

SALT LAKE ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 yıl önce ailesinin yanından ayrılmasının ardından haber alınamayan 19 yaşındaki otizmli genç Utah eyaletinde bulundu.

Şerif Justin Martinez, otistik ve zihinsel sorunları olduğu belirtilen Connerjack Oswalt'ı kayak alanlarıyla ünlü Summit County'de bir markette bulduklarını söyledi.

Kaybolduğunda 17 yaşında olduğu aktarılan Oswalt'ın yaklaşık iki haftadır bu bölgede sokaklarda yaşadığı bildirildi.

Ailesinin kaybolmasından bu yana çocukları Oswalt'ı aradığı, el ilanları dağıttığı, sosyal medyayı taradığı ve bütün ipuçlarını takip ettiği belirtildi.

Polisin de Oswalt'ı yaklaşık 3 yıl boyunca aradığı aktarıldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, California, Utah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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