ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiye getirilen kısıtlamalar, 15 Haziran'da kaldırılacak - Son Dakika

ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiye getirilen kısıtlamalar, 15 Haziran'da kaldırılacak

06.04.2021 23:59
ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiye getirilen kısıtlamalar, 15 Haziran'da kaldırılacak, System.String[]

NEW ABD'nin en kalabalık eyaleti California'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomiye getirilen kısıtlamaların, 15 Haziran itibarıyla tamamen kaldırılacağı açıklandı.

NEW ABD'nin en kalabalık eyaleti California'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomiye getirilen kısıtlamaların, 15 Haziran itibarıyla tamamen kaldırılacağı açıklandı.

Vali Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında hastaneye yatışların azaldığını ve insanların hızla aşılandığını belirterek, "20 milyondan fazla kişinin aşılanması sayesinde California ekonomisini tamamen açmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Maske takmak ve aşı olmak gibi kuralların devam edeceğini vurgulayan Newsom, "Tünelin sonundaki ışık hiç bu kadar parlak olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, kısıtlamaların 15 Haziran itibarıyla tamamen kaldırılacağı eyalette, risk seviyelerini belirlemek için kullanılan 4 renk kodlu sistemin de sonlandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bazı yerlerde kaldırılan yasaklar

Mart başında Teksas eyalet yönetimi, maske zorunluluğunu kaldırmış ve işletmelerin yüzde 100 kapasite ile yeniden açılmasına izin vermişti.

Arizona Valisi ise işletmelerdeki kapasite sınırlamalarını sona erdirmekle birlikte maske kuralının uygulanmaya devam edeceğini belirtmişti.

Alabama'da da 9 Nisan'dan sonra maske zorunluluğunun kaldırılacağı duyurulmuştu.

Hükümet binalarında maske kuralına son veren Güney Carollina'da ise restoran çalışanlarının bir süre daha maske takması gerektiği vurgulanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiye getirilen kısıtlamalar, 15 Haziran'da kaldırılacak - Son Dakika


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